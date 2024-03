André Lopes faz declaração de amor: «Gosto da Bárbara. Gostava de a conhecer melhor»

André Lopes esclarece: «Sempre disse que com a Érica não passava de uma brincadeira»

«Tens interesse numa pessoa e vais para a cama de outra» Veja as imagens exclusivas de Bárbara Parada e André Lopes

No Extra do Big Brother - Desafio, foram reveladas imagens exclusivas de uma conversa entre Bárbara Parada e André Lopes no confessionário. Nos bastidores, Bárbara diz que vai ser sincera e André pede lhe que não seja, pois se isso acontecer vai ficar mal visto. A concorrente tranquiliza o colega e diz: «Não deves nada a ninguém».

Os concorrentes falam sobre os sentimentos de André e sobre as opiniões opostas que possuem. O concorrente revela "estou mais nervoso de estar aqui contigo do que quando venho sozinho". A colega diz nunca te vou deixar numa posição desconfortável.

Bárbara Parada posteriormente revela que "sempre lhe disse para não criar esperanças comigo, gosto muito dele como amigo, mas nada mais". André Lopes, mesmo ouvindo estas palavras de Bárbara, confessa: "O meu interesse é pela Bárbara, gosto da Bárbara, dos seus valores. Gostava de a conhecer melhor e de me dar a conhecer".