No Big Brother- Desafio Final, Ana Barbosa repara que André Lopes não se está a sentir muito bem. O concorrente confirma e com um ar desanimado revela: "A única coisa que eu podia ter feito diferente era ter conversado com a Érica um bocadinho mais cedo".

Bárbara Parada consola o amigo com um abraço e tranquiliza-o: "Não fiques mal. Estás bem, não te preocupes. Eu respeito o que tu decidires".