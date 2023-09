Momento mais esperado: Concorrentes do Anexo e da Casa vão ver-se pela primeira vez!

É já daqui a pouco tempo que acontece o momento mais esperado nesta edição do Big Brother. Os concorrentes do Anexo vão espreitar a Casa e a Casa vai espreitar o Anexo. O momento vai acontecer durante os programas Última Hora e Diário do Big Brother desta tarde, dia 12 de setembro. Este será o momento em que todos os concorrentes se vão conhecer, assim como conhecer as duas realidades distintas, dado que até aqui apenas a concorrente Joana tinha estado nos dois lados.

Um momento que será, certamente, recheado de emoções. Como será que os concorrentes do Anexo vão reagir às condições dos colegas? E vice-versa?

Não pode perder, a partir das 18h00, na TVI!