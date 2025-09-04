Ao Minuto

Big Brother Verão: Jéssica Vieira e Catarina Miranda vencem votação e têm jantar... constrangedor? - Big Brother

Viriato ataca Miranda e prova semanal acaba em desastre - Big Brother
Bruna faz balanço da sua passagem na casa e deixa recado a Afonso - Big Brother
Miranda levanta-se durante o direto, vai ao frigorifico e põe tudo em pratos limpos - Big Brother
«Estavas tão gira... 20 a 0»: Viriato desfaz-se em elogios a Jéssica no jantar com Miranda - Big Brother
«Essa é a grande diferença entre ti e a Daniela»: Jéssica esclarece tudo e deixa 'elogio' no ar - Big Brother
As carícias, o beijo de boa noite e as tacadas da ex Jéssica: «Quando ela vir como ele é na realidade...» - Big Brother
«Estou a ter uma conversa, tu esperas!»: Afonso dá um grito a Miranda que o tenta 'arrancar' do grupo - Big Brother
Enquanto Miranda divaga sobre Afonso e 'gaba-se' das famílias já se terem conhecido, esta foi a cara de Jéssica - Big Brother
Afonso envia questão para o jantar das 'rivais' e enquanto Jéssica elogia Miranda, esta remete-se ao silêncio - Big Brother
Restaurante BB abre as portas: A dias da Final... nada vai ficar por dizer neste jantar apimentado - Big Brother
Quem gostaria de ver num jantar de despedida especial: Afonso e Viriato ou Jéssica e Catarina? Veja o resultado - Big Brother
«Estás com um palavreado pesado...»: Marta Cruz reage a opinião de comentador - Big Brother
Vestida de vidente, Jéssica prevê que o futuro amoroso da 'rival' será dramático - Big Brother
A vidente Jéssica entra na casa e prevê futuro amoroso de Viriato? Este não envolve a 'Pocahontas' - Big Brother
Ameaças no ar reinam na casa mais vigiada do País. O motivo? Coisas lá de fora... - Big Brother
«Se voltas a falar do nome da minha família...»: Afonso deixa aviso sério a Viriato - Big Brother
«Quero ver o que te vai acontecer lá fora (...) tens zero interesse»: Viriato acha que Miranda não passa dos reality shows - Big Brother
«Tu arrastas o nome da tua família na lama»: Viriato sem papas na língua para Afonso - Big Brother
«Assustador és tu a andares aí a perseguir mulheres»: Viriato vai mais longe com Afonso - Big Brother
«Tu é que vais de vela»: Após provocação, Viriato responde à letra e parece seguro da próxima expulsão - Big Brother
«Tu é que és um triste, Viriato»: Miranda reage a palavras sobre Afonso e o ator ignora-a completamente - Big Brother
Há um novo ranking de Popularidade e a história ligada aos ex-namorados volta a repetir-se - Big Brother

«Quando for lá para fora nunca mais te meto a vista em cima»: Afonso deixa Miranda com medo - Big Brother
Catarina Miranda volta a ‘fazer das suas’ e gera polémica em plena prova semanal - Big Brother
Big Brother Verão: Jéssica Vieira e Catarina Miranda vencem votação e têm jantar... constrangedor?

Big Brother Verão: Jéssica Vieira e Catarina Miranda venceram a votação da APP TVI Reality com 68% e desfrutaram de um jantar especial. Veja os vídeos!

Durante a emissão do Última Hora do Big Brother Verão, foi revelado o resultado da votação na APP TVI Reality: os fãs tiveram de escolher entre dois pares de concorrentes para um jantar de despedida especial.

A disputa colocava frente a frente Afonso Leitão e Viriato Quintela contra Jéssica Vieira e Catarina Miranda. O público não teve dúvidas: com 68% dos votos, Jéssica e Catarina foram as grandes vencedoras, deixando os colegas com apenas 32% da preferência.

As duas concorrentes viveram um momento único à mesa, partilhando conversas e emoções mais fortes num jantar que promete ficar marcado na reta final do programa. Mas a noite não ficou por aqui: Afonso e Viriato, apesar de não terem conquistado a experiência, participaram de forma diferente, enviando perguntas às colegas diretamente do confessionário, através do próprio Big Brother.

Alguns pontos altos da conversa foram: Afonso Leitão, Daniela Santos, e alguns elogios de Jéssica Vieira não correspondidos por Catarina Miranda. 

Entre tensão, ambiente constrangedor, olhares menos positivos e revelações inesperadas, o jantar trouxe novos momentos de entretenimento para os espectadores, que puderam acompanhar tudo em exclusivo na TVI Reality.

Veja os vídeos desse jantar 'especial' em baixo e reviva os momentos mais marcantes.

 

