Big Brother Verão: Jéssica Vieira e Catarina Miranda vencem votação e têm jantar... constrangedor?

Durante a emissão do Última Hora do Big Brother Verão, foi revelado o resultado da votação na APP TVI Reality: os fãs tiveram de escolher entre dois pares de concorrentes para um jantar de despedida especial.

A disputa colocava frente a frente Afonso Leitão e Viriato Quintela contra Jéssica Vieira e Catarina Miranda. O público não teve dúvidas: com 68% dos votos, Jéssica e Catarina foram as grandes vencedoras, deixando os colegas com apenas 32% da preferência.

As duas concorrentes viveram um momento único à mesa, partilhando conversas e emoções mais fortes num jantar que promete ficar marcado na reta final do programa. Mas a noite não ficou por aqui: Afonso e Viriato, apesar de não terem conquistado a experiência, participaram de forma diferente, enviando perguntas às colegas diretamente do confessionário, através do próprio Big Brother.

Alguns pontos altos da conversa foram: Afonso Leitão, Daniela Santos, e alguns elogios de Jéssica Vieira não correspondidos por Catarina Miranda.

Entre tensão, ambiente constrangedor, olhares menos positivos e revelações inesperadas, o jantar trouxe novos momentos de entretenimento para os espectadores, que puderam acompanhar tudo em exclusivo na TVI Reality.

Veja os vídeos desse jantar 'especial' em baixo e reviva os momentos mais marcantes.