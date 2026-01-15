Famoso ator é eliminado do Big Brother Brasil após sofrer duas convulsões

Henri Castelli foi eliminado do Big Brother Brasil 2026. O ator, de 47 anos, abandonou o reality show mais emblemático daquele país por questões de saúde, depois de ter tido uma segunda convulsão e de ser avaliado pela equipa médica do programa.

Esta quarta-feira, 14 de março, Henri Castelli sofreu uma convulsão durante uma prova de resistência e foi transportado para o hospital para ser assistido. Acabou por regressar à casa horas depois, por se encontrar estável, mas voltou a ter uma convulsão e a produção decidiu que seria melhor abandonar o formato.

O anúncio foi feito por Tadeu Schmidt, o apresentador do BBB26, tal como cita a imprensa brasileira. «O Henri sentiu-se mal e teve uma crise convulsiva. Passou por todos os exames indicados e nenhum apontou qualquer problema e voltou ao programa. Logo à chegada, teve uma nova crise convulsiva e, como teve esse segundo episódio, os médicos decidiram mantê-lo em observação», referiu.

«O Henri está bem, lúcido, mas perante este quadro, não vai continuar no BBB. Lamentamos a saída dele, mas evidentemente a saúde é sempre mais importante que qualquer competição, além de ser uma preocupação nossa. Fica aqui um grande abraço para o Henri», acrescentou.