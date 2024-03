Bárbara Parada e Érica Silva falam sobre suposto triângulo amoroso: «Fiquei triste com isso»

No Big Brother – Desafio Final, Érica Silva e Bárbara Parada estão na casa de banho a falar sobre o suposto triângulo amoroso com André Lopes.

Bárbara revela que não concorda com o que andam a dizer sobre o facto de André Lopes estar 'a perder dois pássaros', pois revela que nunca esteve na mesma situação que Érica e sempre pôs os pontos nos i's com o concorrente.

Bárbara confessa que nunca deu a entender que ´havia mais do que uma amizade com o colega. Já Érica explica o seu ponto de vista.

Ora veja: