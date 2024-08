Bárbara Parada e Francisco Monteiro mostram-se apaixonados após reconciliação: «Finalmente o pedido chegou»

Foi no passado dia 17 de julho de 2024 que Francisco Monteiro anunciou o fim da relação amorosa com Bárbara Parada! Contudo, este verão trouxe boas notícias! O casal reconciliou-se e estão de novo a namorar! Os ex-concorrentes do Big Brother partilharam um vídeo no TikTok que deixou os seguidores 'agitados'!

No vídeo, vemos o casal ao lado um do outro e Bárbara mostra a mão para a câmara. A acompanhar o momento, pode-se ler: «Finalmente o pedido chegou». Contudo, não vemos um anel no dedo de Bárbara, mas sim.... Veja o vídeo e descubra!

Na manhã desta quarta-feira, 7 de agosto, a relação de Francisco Monteiro e Bárbara Parada foi um dos temas comentados na rúbrica ‘Conversas de Café’ no programa Dois às 10.

Através de uma chamada telefónica, Francisco Monteiro entrou em direto e esclareceu a relação atual com Bárbara Parada.

«Para eu saber, há uma nova oportunidade?», questionou Cláudio Ramos.

«Há uma nova oportunidade, sim», confirmou Francisco Monteiro.

«Ai tão lindo, adoro estas coisas», reagiu o apresentador.

«Não deve nada a ninguém, está a viver a vida dele», rematou, por sua vez, Cristina Ferreira.

Veja o vídeo:

Recorde-se que no dia 17 de julho de 2024, Francisco Monteiro surpreendeu os seguidores ao anunciar que o namoro com Bárbara Parada chegou ao fim. «Sempre fui sincero com Todos vocês em todas as circunstâncias e portanto hoje sinto a necessidade de vos dizer que eu e a Bárbara já não estamos juntos e que cada um segue o seu caminho de uma forma super tranquila e natural! beijinho a todos!», escreveu no instagram.