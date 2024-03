Bárbara Parada fala sobre desistência de Miguel Vicente: «Ele estava-se a enterrar»

Bárbara Parada foi a convidada do programa «Goucha» de hoje. A ex-concorrente do Big Brother Desafio Final conquistou o 2º lugar com 32% dos votos.

Nesta conversa, Bárbara fala sobre as desistências nesta edição do Big Brother e em especial da desistência de Miguel Vicente, o seu ex-namorado: «Para mim o Miguel era um concorrente como os outros, na minha opinião ele fez muito mal em ter entrado neste Desafio Final. Na primeira vez calhou bem porque estava a fazer um bom jogo. Mas tudo o que ele fez é a personalidade dele, eu descobri isso cá fora. Eu não sou vingativa, porque se o fosse tinha falado muito mais».

Confrontada com a pergunta: «Estava à espera que o Miguel desistisse», Bárbara responde: «Estava, porque ele estava se a enterrar. Sempre que eu abria a boca, parecia que ele tinha medo. Mas eu nunca iria estar a contar a nossa vida cá fora».

Recorde-se que o fim do namoro de ambos ficou marcado por alguma polémica. «Quando ele desistiu, fiquei contente», confessa. Goucha questiona Bárbara sobre se o desfecho da relação com Miguel a deixou magoada. A finalista partilha o que é para si um companheiro de vida ideal.