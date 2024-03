Tensão no ar… Érica Silva e Bárbara Parada entram em confronto e Bárbara acaba a discussão em lágrimas

Na sala, os concorrentes fizeram o balanço da prestação dos empregados da líder, Vina Ribeiro, e o caos instalou-se por causa de uma massagem que a Bárbara Parada pediu a dois empregados: a Érica Silva e André Lopes. Durante a massagem, Bruno Savate atirou uma provocação ao ar: «Parece mesmo um triângulo», em referência ao triângulo amoroso que tem sido alvo de conversa nas últimas semanas, protagonizado por Bárbara Parada, André Lopes e Érica Silva. Em tom de ironia, Bárbara Parada afirma: «Isto é o triângulo certo (…) eu a “chillar” e eles a rebentarem-se.»

A madeirense manifestou o seu desagrado por ter feito a massagem juntamente com André Lopes: «As pessoas não querem meter-se em caminhos apertados, mas metem-se (…) Não sou empregada da Bárbara, sou empregada da Vina. No entanto, Bárbara Parada garantiu que não passava de uma brincadeira: «Vamos com calma.»

No confessionário, Érica Silva revelou os motivos para a exaltação: «Diz que não tem nada a ver com aquilo que se falou do triângulo (…) mas depois põe-se a jeito na situação da brincadeira dos empregados (…) até o Bruno comentou isso, que a posição que estávamos era um triângulo (…) será que ela não pensa?», afirmou.

«Já vi que não estás para brincadeiras. Acabou-se, tudo bem. André, brinco contigo para não entrar em caminhos apertados», afirmou Bárbara Parada em resposta a Érica Silva. A concorrente não tardou a responder: «E eu é que sou a cobra…», atirou Érica Silva. Bárbara Parada, inesperadamente, emocionou-se e, ofendida, decidiu abandonar a sala: «Baixo nível. Por alma de quem é que ela me chama cobra por causa de uma brincadeira?»

Já no quarto, em lágrimas, Bárbara Parada mostra-se transtornada com as palavras de Érica Silva e mostra-se incomodada por ter sido chamada de cobra e acusa a concorrente de ser «reles». Bruno Savate, André Lopes e Vina Ribeiro mostram-se do lado da participante e procuram oferecer conselhos e consolo. No confessionário, Bárbara Parada revelou ao anfitrião: «Acabou-se qualquer tipo de ligação com ela.»

Noélia Pereira ataca Érica Silva acusando-a de estar a tentar denegrir a imagem dos colegas: «Já tentou passar uma imagem do André que não é a imagem do André. Tentou fazer passar uma imagem do Bruno Savate de agressor e ameaçador que não é. Agora tenta fazer passar uma imagem da Bárbara que a Bárbara é que é cobra…» Érica Silva garante ter ficado incomodada com a situação: «Eu não me senti bem com o facto de estarem todos ali a rir enquanto eu estava a dar uma massagem no pezinho da princesa Bárbara.» No confessionário, a concorrente acrescenta: «Senti-me rebaixada»