Ex-concorrente do Big Brother dá entrada no hospital: «Estava com uma inflamação no coração»

Foi no dia 16 de maio que os fãs do Big Brother foram surpreendidos com uma publicação de Instagram, por parte de um ex-concorrente do BB2020, que revela a entrada deste no hospital, por causa de um susto de saúde. «5 anos depois a história repete-se! Há 5 anos o meu coração pregou-me um susto e volta novamente a pregar» esreveu Renato Ponte na publicação, revelando ter sofrido uma nova inflamação no coração.

«As dores de garganta continuavam e prolongaram-se durante a noite» conta Renato, que diz também ter sentido uma forte dor no peito: «Foi quando me disseram que ficaria internado porque estava com uma inflamação no coração». O ex-concorrente do BB2020, edição em que participaram caras tão conhecidas como Noélia, Pedro Soá, Hélder e a vencedora, Soraia Moreira, esteve internado durante 4 dias, à semelhança do que já tinha acontecido há anos atrás, segundo o que escreveu no Instagram.

Apesar de não ter ficado muito tempo na casa mais vigiada do país, Renato Ponte não deixou ninguém indiferente pela sua beleza. Quisemos saber como está o açoriano, de Ponta Delgada, e descobrimos que mudou de visual pouco tempo após sair do Big Brother. Renato Ponte decidiu rapar o cabelo e faz furor nas redes sociais, onde continua a partilhar diversas fotografias do seu quotidiano. Veja as imagens aqui.