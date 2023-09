Big Brother: Espreite pelo buraco da fechadura e veja o que ainda não viu!

Do vestido de noiva ao look de festa… Veja como Cristina Ferreira entrou nos 46!

Está quase a estrear a nova edição do Big Brother. As surpresas não param de acontecer e hoje, no dia da estreia, temos mais um detalhe para lhe mostrar.

Na imagem abaixo podemos ver a casa do Big Brother 2023 através de um «buraquinho» por onde conseguimos espreitar.

Cores não faltam nesta casa e com certeza que boa energia também não.

Foram revelados também os primeiros concorrentes desta edição e tanto um como o outro prometem dar que falar. Veja aqui.

Recorde ainda os detalhes da casa outrora revelados e fique atento, que hoje, dia 10 de setembro, estreia o Big Brother 2023.