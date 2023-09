Vai haver pesca na casa do Big Brother? Concorrente diferente a caminha da casa!

É hoje, dia 10 de setembro, a grande estreia do Big Brother 2023. Esta edição promete muitas surpresas onde algumas, a pouco e pouco, têm sido reveladas.

O Instagam oficial do Big Bother acaba de lança mais uma pista dos novos concorrentes. «Não gosto de sair à noite, não bebo álcool e adoro pescar», são os gostos de um dos concorrentes desta edição do Big Brother. Será que haverão peixinhos na piscina?

Está então revelada mais uma pista deste incrível leque de concorrentes! Reveja aqui todos os detalhes que já foram revelados até agora!

Recorde-se que o grande prémio final é de 100 mil euros e que já se sabem os nomes que estarão à frente dos Diários e dos Extras.

Já foram também revelados dois concorrentes que prometem dar que falar, veja aqui. Aproveite veja também em exclusivo uma divisão inteira da casa mais vigiada do país. (Clique aqui).

