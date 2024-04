Lágrimas e tensão! Catarina Miranda provoca e Daniela Ventura reage: «Não tens homem, tens que ir pegar o das outras»

Daniela Ventura chora no confessionário após ver David com Miranda: «Estou a ficar cansada»

O clima está tenso na casa do «Big Brother 2024» entre Daniela Ventura e David Maurício. Depois de David ter aceite a proposta de jantar com Gabriel Sousa, Daniela Ventura fala com ele lá fora e mostra-se chateada: «O joguinho que estás a fazer comigo e que te está a manter aqui, é ridículo. Por isso, é bom que comeces a dormir com ela mesmo», referindo-se a Catarina Miranda.

No confessionário, Ventura não contém as lágrimas e confessa: «Quando eu gosto de uma pessoa, eu dou a minha total lealdade a essa pessoa, e custa-me ver certas ações do David... estou mesmo farta, farta desses joguinhos entre ele e a Miranda...», e continua, «estarem ali a fazer a aposta e ele não me diz... eu tenho a sensação de que se fosse para escolher entre mim e o Gabi, ele escolheria o Gabi». Visivelmente triste, a concorrente de Angola admite que «está cansada e prefere afastar-se».

Voltando às imagens na esfera, Ventura não deixa nada por dizer e dirige-se a David Maurício num tom mais sério e de discussão, ao trazer o assunto da Miranda ter tocado nas tatuagens do concorrente: «Tu és estúpido ou fazes-te? Andas aqui a gozar com a minha cara, mas tu não gozas mais. Se é para gozares o facto de eu gostar de ti, eu pego e não te dirijo mais a palavra até tu e ela saírem daqui». Ao lado e atenta está Catarina Miranda que chama à atenção o facto de Daniela Ventura estar a dar uma 'descasca' a David. Ventura levanta-se e vai 'tirar satisfações' com a concorrente de Almeirim e o ambiente fica tenso, com Alex Ferreira a juntar-se à conversa.

Em jeito de provocação e já no confessionário, Catarina Miranda afirma: «Eu cá continuo a fazer o meu, e até acho que o David já se está a chegar mais para o meu lado». Veja, em baixo, todas as imagens do sucedido.

Veja tudo nos vídeos acima!