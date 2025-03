Novidades no Big Brother 2025. Tudo o que precisa saber sobre a dinâmica das nomeações e das duas casas

Esta é a divisão 'abandonada' da casa que promete causar o caos: As primeira imagens do temido Armazém

25 anos depois, o reality mais famoso do mundo está de regresso à TVI!

Numa temporada em que vamos piscar o olho à história deste formato em Portugal, relembrando os momentos mais icónicos, vamos também surpreender o público com uma nova dinâmica e novos pontos de interesse!

O elenco estará dividido em dois espaços:

• uma casa confortável, espaçosa, alegre, vibrante;

• um armazém “abandonado” nos últimos 25 anos, que os concorrentes terão de tornar habitável, para as próximas semanas.

Como será que cada grupo vai viver? Que ligações vão criar? Em quem irão confiar? Questões para as quais só teremos resposta depois do programa estar no ar!

Nesta edição, com os concorrentes divididos em dois grupos, importa perceber a dinâmica das nomeações.

Estar no Armazém significa estar em Risco e mais perto da porta de saída, pois é de lá que sai o leque de nomeados à quinta-feira.

Mas, na verdade, todos os concorrentes estão em risco, já que, durante a semana, há dinâmicas que levam a trocas entre a Casa e o Armazém.

VEJA aqui, todos os ângulos do temido Armazém:

Os únicos que não podem ser trocados são o Líder e o Nomeado do Líder, que têm, respetivamente, uma imunidade e uma nomeação direta, logo ao domingo.

O Líder é eleito através de uma prova e pode nomear diretamente um colega e escolher aliados. Não participa nas nomeações da gala, mas tem o poder de desempatar. Vive na Casa, tem um lounge exclusivo e não pode ser trocado para o Armazém durante a semana.

O Nomeado do Líder vai imediatamente para o Armazém e já está nomeado para a semana seguinte. Não pode mudar de lado até à gala seguinte. Caso seja salvo pelo público, ganha acesso direto à Prova do Líder.

Nomeações do Armazém: Ao domingo, os concorrentes do Armazém escolhem alguém para entrar na Casa. Esse concorrente pode ser trocado ao longo da semana. O Nomeado do Líder não vota, mas desempata em caso de empate.

Nomeações da Casa: Também ao domingo, a Casa vota quem deve ir para o Armazém. O mais votado muda para lá e fica elegível para trocas.

Trocas Casa-Armazém: Acontecem de domingo a quinta-feira. Na quinta-feira, os nomeados são escolhidos entre os concorrentes que estiverem no Armazém.



VEJA TAMBÉM, as primeiras reações dos concorrentes ao conhecer o Armazém: