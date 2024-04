Bruno de carvalho fala sobre período difícil: «Foi começar o ano mal e acabar num horror»

Bruno de Carvalho, ex-concorrente do Big Brother Famosos, foi o convidado de hoje, 03 de abril, de Manuel Luís Goucha, no programa «Goucha».

O ex-concorrente falou sobre o ano difícil de 2023, sobre o retiro da mulher Liliana Almeida (com quem está casado desde setembro de 2022), da relação que tem com os pais, sobre a sua carreira no mundo da música e sobre o eventual envolvimento nas próximas eleições do Sporting Clube de Portugal.

Bruno de Carvalho iniciou a conversa a falar sobre o 'annus horribilis' que foi o ano 2023: “O ano passado foi de facto um annus horribilis. Tenho uma ligação muito forte aos meus pais, nós achamos sempre que eles pararam aos 60, mas a verdade não é essa. Foi começar o ano mal e acabar num horror. Começo o ano com o meu pai quase a morrer e acabo o ano com a minha mãe quase a morrer, para além da preocupação, põe-nos a vida noutra perspectiva. Foi, realmente, um ano que me pôs uma série de coisas em perspectiva".

E prossegue: «O meu pai este ano se Deus quiser faz 90 e a minha mãe 83 anos. E, realmente o ano passado foi um ano de degradação muito grande da saúde deles, o que me dá uma outra visão sobre a vida: Para quê uma série de problemas quando a vida afinal é tão rápida? É tão passageira... Fui o filho que ficou a morar ao lado dos pais e tantas vezes que eu não os fui visitar, por estar chateado pelo assunto A, pelo assunto B, quando de repente podia ter ficado sem os dois. Eles não merecem isso, merecem muito mais do seu filho a quem sempre deram tudo e não merecem que haja pessoas absolutamente insignificantes que me tirem tempo de qualidade com eles. Quando de repente podia ter ficado sem os dois, eles não merecem isso!».

Manuel Luís Goucha pergunta: «O que é que estes pais lhe deram?». À qual, Bruno de Carvalho responde: "Tudo. Com eles foi tudo muito fácil. O meu pai sempre muito mais frio». O ex-concorrente aproveita o momento para contar uma história que aconteceu há muito tempo e que reflete como o pai intervia bem quando tinha de intervir: «Houve um dia que me apetece deixar de estudar, não quero estudar mais, saí de casa e fui para casa de um amigo meu, claro que ligaram para os meus pais a dizer 'ele está aqui'. E, o meu pai liga-me e diz vem tomar o pequeno almoço comigo. E, ele diz: pronto meu filho, ficamos com pena tanto nos esforçamos para que tu tirasses um curso , mas pronto tu és um rapaz inteligente que já pensaste num curso técnico, um trabalho… e eu fui penseii espera lá... e então fui a casa do meu amigo peguei na mochila voltei para casa e não voltamos a falar no assunto. Portanto o meu pai quando tinha de intervir intervia bem. A minha mãe sempre foi a minha confidente».

Bruno de Carvalho explica como lida com a ausência de Liliana que está num retiro: "Eu estou a vivê-lo muito calmo, porque nós precisamos um do outro no máximo das nossas capacidades e, por isso, muito feliz por ela estar a fazer esse trabalho, muito calmo e claro com muitas saudades. Sabendo que ela está bem e feliz, lido bem, mas custa muito. Atualmente tenho uma vida muito calma muito estável a fazer aquilo que gosto, acho que cada vez mais amadurecido. A Liliana acho que vai surpreender as pessoas no caminho que está a tomar também musicalmente. Estamos muito seguros daquilo que queremos fazer».

O convidado de Manuel Luís Goucha revela o motivo de ter ficado seis meses sem falar ao avô: «O meu avô escreveu a história e vida do Sporting e tinha um capítulo que se chamava Sport Lisboa e Benfica... Não o perdoei. Durante seis meses não falei com o meu avô».

Goucha pergunta: «Como é que lida com o natural avanço da idade dos seus pais?». Bruno de Carvalho responde: «Lido mal, lido muito mal. Eu sou apegado e quero continuar a ser, não nasci para viver sozinho, para me isolar numa montanha, eu gosto das pessoas e não me importa de ser apegado às pessoas. Quero que os meus pais durem duzentos anos de preferência.

Goucha brinca com Bruno de Carvalho e pergunta: «Agora é cantor?», à qual o convidado responde: «Eu sempre gostei de me desafiar. Sai fora da minha zona de conforto, e a verdade é que de repente sem ser cantor nenhum, sou produtor, sou dj, tenho dois êxitos: 'Castigo' e 'Aqueceu'».

À pergunta: «Ouvi dizer que se as coisas correram de feição é capaz de se envolver nas próximas eleições do Sporting isto quer dizer o quê?», Bruno esclarece: «Quer dizer que isto tem um começo muito rápido, a partir do momento em que eu percebo que não consigo proteger a minha família porque dou por mim num canal que é um canal pago por todos nós, que se dá ao luxo, porque uns dias antes um grupo de sportinguistas veio almoçar comigo e disse que gostavam de me ver outra vez no Sporting... Não sei quem é que foi dizer a quem, que foi dizer a quem, mas acordo e tenho uma série de mensagens a dizer: Já viste o que é que aconteceu? Vai ao Google. O canal deu-se ao luxo de fazer alterações em notícias de 2018 que passaram a estar ativas: da minha detenção, do ataque a Alcochete. Para estarem ativas tiveram que ir mexer nas próprias notícias. Isto é tão mau.

Se não consigo proteger a minha família que tem que estar a levar outra vez com isto tudo com notícias de 2018. O que eu disse foi: Se o Sporting for campeão e vai ser, possivelmente já na próxima jornada eu envolvo-me nas próximas eleições».