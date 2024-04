Bruno de Carvalho fala sobre retiro de Liliana Almeida: «Precisamos um do outro no máximo das nossas capacidades

Bruno de Carvalho, ex-concorrente do Big Brother Famosos, foi o convidado de hoje, 03 de abril, de Manuel Luís Goucha, no programa «Goucha».

O ex-concorrente falou sobre o ano difícil de 2023, sobre o retiro da mulher Liliana Almeida (com quem está casado desde setembro de 2022), da relação que tem com os pais, sobre a sua carreira no mundo da música e sobre o eventual envolvimento nas próximas eleições do Sporting Clube de Portugal.

Bruno de Carvalho explica como lida com a ausência de Liliana que está num retiro: "Eu estou a vivê-lo muito calmo, porque nós precisamos um do outro no máximo das nossas capacidades e, por isso, muito feliz por ela estar a fazer esse trabalho, muito calmo e claro com muitas saudades. Sabendo que ela está bem e feliz, lido bem, mas custa muito. Atualmente tenho uma vida muito calma muito estável a fazer aquilo que gosto, acho que cada vez mais amadurecido. A Liliana acho que vai surpreender as pessoas no caminho que está a tomar também musicalmente. Estamos muito seguros daquilo que queremos fazer».

O ex-concorrente do Big Brother fala do facto de Liliana Almeida, a sua companheira, estar neste momento a fazer um retiro. Bem como, do apoio da companheira no ano passado, em que Bruno de Carvalho atravessou uma fase muito difícil da sua vida: o declínio da saúde dos pais. O convidado responde, ainda, a críticas que recebe, e fala sobre o núcleo forte que conseguiu construir. Depois, o ex-concorrente revela o que Liliana Almeida acrescentou à sua vida e explica como o ano de 2023 foi um ano que os colocou à prova: