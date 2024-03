Ana Barbosa assume jogo com Bruno Savate: «Eu tinha de ter um antagonista»

O pós gala do Big Brother – Desafio Final começou com umas revelações muito interessantes. Na 'cadeira Quente' os cinco finalistas falam sobre o que é que os telespectadores podem esperar deles a 6 dias da final. Contudo, houve um tema que se destacou: Bruno Savate e Ana Barbosa confessam terem jogado um com o outro: “Independentemente dos atritos que tive aqui com a Ana Barbosa, eu e ela sabemos que era por jogo e que estávamos a jogar um com o outro. A Ana, lá fora, sei perfeitamente que ela gostava de mim, já conhecia a Ana e chegámos a estar lá fora juntos“.

Bruno Savate mostrou-se “muito feliz” com alguns dos protagonistas da final, uma vez que “tinha idealizado uma final” com três dos quatro concorrentes. Sendo eles Vina Ribeiro, Noélia Pereira e Bárbara Parada.

Já Ana Barbosa não deixou escapar o tema e garantiu: “Isto é pura verdade, realmente jogámos muito. Eu sabia muitas das jogadas dele, tive de fazer teatro para não me rir“. A finalista confessou que fora da casa era apoiante do ex-concorrente do Big Brother – Duplo Impacto e que “tinha que ter um antagonista” neste novo Desafio Final.