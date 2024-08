Alerta sensualidade! Carolina Nunes faz subir a temperatura com foto em biquíni!

Carolina Nunes, ex-concorrente do Big Brother 2024 , partilhou umas fotos no Instagram em biquíni que deixaram os seguidores de Carolina rendidos à sua beleza e elegância.

Na descrição, pode-se ler: «Viciada no sol. Sou a única que não consegue abrir os olhos quando está a tirar uma foto na praia?» . A caixa de comentários encheu-se de elogios. Pode-se ler alguns como: «Esse moreno a fazer muita inveja!», «Lindxaaaa», «Lindaaaa demais», «Que beleza linda».

Veja as fotos, aqui:

De recordar que Carolina namora com João Oliveira. O casal formou uma das duplas amorosas que mais marcou a edição 2024 do Big Brother , que terminou com a vitória de Inês Morais.

Fora da casa, os dois têm-se mostrado bastante unidos. Ontem, depois de uma noite divertida num festival de verão, o casal dormiu junto e hoje acordou lado a lado.

«Melhor acordar não é possível», escreveu o jovem apaixonado.

Na mesma partilha, acrescentou: «Desculpem a lamechice».

A relação do casal dentro da casa teve “altos e baixos”, mas agora está mais forte do que nunca! Brevemente algo vai mudar... Carolina Nunes revelou que vão viver juntos!

A influenciadora respondeu às questões dos seguidores e deixou tudo em pratos limpos sobre planos para o futuro: «Morar juntos está nos planos, sim», confessou Carolina Nunes que revelou ainda novos detalhes sobre a relação: «Está tudo a correr bem cá fora, planos para o futuro já estivemos a pensar em algumas coisas mas nada muito em concreto! Morar juntos está nos planos sim! Já marcamos as nossas férias para este ano“».

«Lá dentro às vezes os sentimentos podem ser muito confundidos ao início porque é tudo novo num espaço 100% fechado no qual 24/7 vê-se as mesmas pessoas! Não consigo dizer uma data em concreto mas o sentimento foi crescendo, ao longo que também conhecia a personalidade do João!», rematou.