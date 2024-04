O amor está no ar! Testemunhe os momentos mais apaixonados de Carolina Nunes e João Oliveira!

No passado dia 24 de março, começou mais uma edição do Big Brother!O leque de concorrentes foi escolhido ‘a dedo’ para este grande desafio e, como tal, os moradores da casa do Big Brother 2024, são concorrentes muito completos, diversificados e competitivos. Para além do jogo, também se vivem momentos de amor na casa mais vigiada do país.

Parece que o amor chegou à casa do 'Big'! Exemplo disso, é a aproximação entre Carolina Nunes e João Oliveira. Os concorrentes de 22 e 25 anos, respetivamente, têm sido protagonistas de muito romance na moradia da Malveira. Os jovens têm-se aproximado de dia para dia. Muitos carinhos têm sido trocados ao longo das semanas.

Será que estamos a acompanhar o nascer de uma história de amor? Veja alguns dos momentos mais cúmplices dos dois, ao longo destas duas semanas de jogo:

No passado dia 1 de abril, João Oliveira e Carolina Nunes mostram-se cada vez mais próximos...

No dia 3 de abril, os concorrentes vivem momento íntimo enrolados no sofá da Esfera:

Hoje, dia 8 de abril, João Oliveira faz uma massagem picante à colega! Ora veja:

Os concorrentes têm acordado muitas vezes agarradinhos. E, trocam carícias logo pela manhã!

Testemunhe mais um momento, onde os concorrentes começam o dia com trocas de afetos e beijinhos:

No Big Brother, João Oliveira troca carícias com Carolina Nunes ao acordar e ainda lhe prepara o pequeno-almoço.