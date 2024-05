Relação de João Oliveira e Carolina Nunes por um fio? Casal vive momentos de tensão: «Quer jogar com o psicológico, mas comigo não»

No Big Brother, Carolina Nunes e João Oliveira vivem momentos tensos. O casal discute e fica de costas voltadas.

Na zona da piscina, Carolina Nunes está inconsolável e chora em pranto por causa de João Oliveira : «Só quero conversar e isso nem ele sabe fazer».

A concorrente desabafa com Gabriel Sousa e fala dos seus sentimentos e o motivo das lágrimas: «Eu só quero conversar, mas ele nem isso sabe fazer. Isso é que me irrita. Já tive o dia todo sem falar com ele. Fui dormir para a sala. Não sou rapariga de fazer filmes. Ele quer é uma rapariga que faça filmes. Só por eu ter dito que ele teve um ato de egocentrismo, ele que aceite e que pare com estes joguinhos. Isto dá-me cabo da cabeça, eu não gosto disto. Quer jogar com o psicológico, mas comigo não. Agora não posso dizer nada ao menino? É só qualidades?».

Gabriel Sousa tenta animar a colega e tece palavras de consolo e apoio: «Estarem assim chateados um com o outro e não tentarem falar , não é assim que vão resolver. Tu és muito madura, muito responsável que sabe diferenciar as coisas. Eu acho que mais depressa devemos dizer às pessoas de quem gostamos o que sentimos e o que achamos para melhorarem, do que não dizermos as coisas. Tu não estás errada nisso, agora têm de saber aceitar, conversar, perceber porque é que disseste isso, cada coisa tem a sua justificação. Com calma, as coisas resolvem-se».

Em resposta às palavras de Gabi, Carolina garante e atira: «Eu sou uma pessoa de conversar e não de discutir. Se ele não sabe conversar, problema o dele, mas eu sei e gostava de conversar para resolver as coisas, ponto. Há pessoas que lhe dizem coisas bem piores e ele nem isto faz e vai fazer à pessoa que gosta dele? Não percebo qual é o mal de dizer um defeito à pessoa que eu gosto ».

Entretanto, Inês Morais chega e afirma:: «Isto é só um mal entendido». À qual, Carolina insiste: «Não é um mal entendido, ele percebeu muito bem o que eu quis dizer. Ele só ficou chateado porque foi no confessionário. E eu já tinha dito isto antes, sem ser no confessionário».

Inês Morais explica a Carolina a razão de João ter ficado chateado: «Ele fica triste porque não é algo que ele se considere e saber que uma pessoa de quem ele gosta o ache egocêntrico. Ele só não queria discutir ali, acho que deviam conversar».

Entretanto, João está na zona da piscina com Daniel Pereira. João revela que, momentos antes, teve de se afastar de Carolina porque a concorrente começou a falar de músicas que o ex-namorado lhe mostrou. O concorrente garante que não são ciúmes, no entanto não entende a necessidade de Carolina ter falado no assunto. Passa uma nova música na casa e João atira que o faz lembrar “as colombianas de Maiorca”, de modo a provocar a Carolina.

Na casa de banho, o João continua o desabafo com a Margarida Castro e Daniel sublinhando que não é flexível, não perde tempo em discussões e se assim for no exterior, a sua relação com a Carolina não vai durar muito.

Refere ainda que prefere raparigas “mais calminhas que não gostam de se exibir”, ao contrário da Carolina que, aos olhos do concorrente, gosta de ser “gabada e elogiada”.

Abalado com a situação e depois de uma noite difícil, João desabafa com os colegas: «Eu prefiro que me chamem burro do que ela me chamar egocêntrico. Uma coisa é uma palavra que sai de uma discussão, outra coisa é algo que tu achas que caracteriza a pessoa. E dizerem-me que eu sou egocêntrico não me cai nada bem. Se a coisa que eu não sou nesta vida é egocêntrico. Isto depois de coincidir com momentos em que ela fala dos ex-namorados à minha frente».