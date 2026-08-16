Mar cristalino, bronze dourado e um vestido de sonho: Carolina Pinto dá que falar em Formentera

Carolina partilhou vários fotos nas redes sociais das praias de água cristalina que tornaram a ilha espanhola um dos destinos de verão mais desejados da Europa. Entre praias paradisíacas, paisagens de sonho e um ambiente descontraído, houve um detalhe que rapidamente captou a atenção dos seguidores: o vestido escolhido por Carolina.

Com um visual leve e elegante, perfeito para os dias quentes de verão, a peça gerou inúmeras reações e despertou a curiosidade de quem acompanha a influencer. Tal como já tinha acontecido noutras ocasiões, vários seguidores quiseram saber mais sobre o look escolhido, que combinava na perfeição com o cenário mediterrânico.

Outro pormenor que também não passou despercebido foi o bronzeado dourado de Carolina Pinto. Entre fotografias junto ao mar e momentos de pura descontração, a influenciadora mostrou-se feliz e totalmente rendida aos encantos de Formentera.

Na caixa de comentários, multiplicaram-se as reações dos seguidores; "Isso é o paraíso! 😍😍😍" e "Amooo está linda 😍".

Não é a primeira vez que Carolina Pinto inspira os fãs com os seus looks de verão. Recentemente, já tinha dado que falar ao surgir com um vestido branco rendado e com transparências, uma das tendências da estação, que despertou a curiosidade de muitas seguidoras.