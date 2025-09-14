Ao Minuto

21:21
Vânia Sá revela sexo do bebé com anúncio especial: "A nossa família está a aumentar"

Vânia Sá revela sexo do bebé com anúncio especial: “A nossa família está a aumentar”

20:00
"Houve beijo?": Catarina Miranda e Afonso Leitão respondem à pergunta que todos querem saber

“Houve beijo?”: Catarina Miranda e Afonso Leitão respondem à pergunta que todos querem saber

19:17
Homem que dá voz ao "Big Brother" emociona no casamento de Jéssica Antunes e Rui Pedro

Homem que dá voz ao "Big Brother" emociona no casamento de Jéssica Antunes e Rui Pedro

18:41
Esta apresentadora de Televisão (de peso) foi a 'casamenteira' de Jéssica Antunes e Rui Pedro

Esta apresentadora de Televisão (de peso) foi a 'casamenteira' de Jéssica Antunes e Rui Pedro

18:40
De caras da Televisão a ex-concorrentes, estes foram os famosos no casamento de Jéssica Antunes e Rui Pedro

De caras da Televisão a ex-concorrentes, estes foram os famosos no casamento de Jéssica Antunes e Rui Pedro

18:29
Bárbara Bandeira interrompe concerto para celebrar vitória de Jéssica no Big Brother. E o momento já é viral

Bárbara Bandeira interrompe concerto para celebrar vitória de Jéssica no Big Brother. E o momento já é viral

17:49
Revelado o «maior segredo» da vida de Cristina Ferreira. E choca por ser tão simples

Revelado o «maior segredo» da vida de Cristina Ferreira. E choca por ser tão simples

20:35
Ameaças, «ressabiamento» e insultos: tudo sobre o reencontro explosivo de Daniela Santos, Miranda e Afonso

Ameaças, «ressabiamento» e insultos: tudo sobre o reencontro explosivo de Daniela Santos, Miranda e Afonso

19:54
Houve beijo na boca? Afonso e Miranda quebram (finalmente) o silêncio
00:54

Houve beijo na boca? Afonso e Miranda quebram (finalmente) o silêncio

19:32
Afonso implacável com Daniela: «Ela tem pesadelos com a Miranda»
03:40

Afonso implacável com Daniela: «Ela tem pesadelos com a Miranda»

19:32
Miranda dá 'estoiro' a Daniela Santos: «Sei qual é o teu ressabiamento, mas eu não mando no Afonso»
03:40

Miranda dá 'estoiro' a Daniela Santos: «Sei qual é o teu ressabiamento, mas eu não mando no Afonso»

19:32
Duas mulheres a lutar por um homem! Daniela e Miranda 'pegadas' por causa de Afonso
03:40

Duas mulheres a lutar por um homem! Daniela e Miranda 'pegadas' por causa de Afonso

19:22
Jéssica fala sobre a relação dos CaLe: «Foi duro, entrei a gostar muito dele»
03:21

Jéssica fala sobre a relação dos CaLe: «Foi duro, entrei a gostar muito dele»

19:15
Afonso expõe pós-gala com Miranda: «Ontem houve... vamos ver hoje como vai desenrolar»
02:00

Afonso expõe pós-gala com Miranda: «Ontem houve... vamos ver hoje como vai desenrolar»

19:12
Miranda desmarca-se de Afonso?: «Ele vai fazer a vida dele e eu a minha»
02:16

Miranda desmarca-se de Afonso?: «Ele vai fazer a vida dele e eu a minha»

18:54
Afonso ataca Viriato: «Tu querias estar com a Miranda, querias estar no meu lugar»
02:05

Afonso ataca Viriato: «Tu querias estar com a Miranda, querias estar no meu lugar»

18:50
Implacáveis, Afonso e Miranda fazem ataque a Daniela Santos: «Poderia vir para aqui lavar roupa suja»
02:21

Implacáveis, Afonso e Miranda fazem ataque a Daniela Santos: «Poderia vir para aqui lavar roupa suja»

18:45
Bruna dá 'achega' a Miranda: «Se não estivesses na casa, a casa continuaria de qualquer forma»
01:36

Bruna dá 'achega' a Miranda: «Se não estivesses na casa, a casa continuaria de qualquer forma»

18:38
Marta Cruz afirma: «Vamos celebrar a Jéssica e não a derrota da Catarina»
03:30

Marta Cruz afirma: «Vamos celebrar a Jéssica e não a derrota da Catarina»

18:35
Miranda arrasa colegas: «Sem mim, não faziam grande coisa, muitos nem faziam nada»
01:44

Miranda arrasa colegas: «Sem mim, não faziam grande coisa, muitos nem faziam nada»

18:30
Eles já tiveram um caso, mas agora não se podem ver! Daniela e Afonso 'pegam-se' em direto
01:06

Eles já tiveram um caso, mas agora não se podem ver! Daniela e Afonso 'pegam-se' em direto

18:25
Afonso e Viriato aos berros em direto e Nuno Eiró é obrigado a intervir: «Não falam mais alto que eu!»
01:26

Afonso e Viriato aos berros em direto e Nuno Eiró é obrigado a intervir: «Não falam mais alto que eu!»

18:19
Daniela Santos faz ameaças a Miranda: «Teria de expor coisas que tu não ias gostar»
02:13

Daniela Santos faz ameaças a Miranda: «Teria de expor coisas que tu não ias gostar»

18:14
«Nunca precisei de limpar a minha imagem»: Kina responde à letra a Miranda e lança farpas mordazes
03:27

«Nunca precisei de limpar a minha imagem»: Kina responde à letra a Miranda e lança farpas mordazes

18:14
Miranda revira olhos e 'rasga' Kina: «Não gosto dela, não a acho boa pessoa»
03:27

Miranda revira olhos e 'rasga' Kina: «Não gosto dela, não a acho boa pessoa»

Homem que dá voz ao "Big Brother" emociona no casamento de Jéssica Antunes e Rui Pedro

Homem que dá voz ao "Big Brother" emociona no casamento de Jéssica Antunes e Rui Pedro - Big Brother

Homem que dá voz ao "Big Brother" surpreende Jéssica Antunes e Rui Pedro no dia do casamento, na Ericeira, com mensagem emocionante que comoveu todos.

Este sábado, 13 de setembro, Jéssica Antunes, 31 anos, e Rui Pedro Figueiredo, 40 anos, viveram um dos dias mais marcantes das suas vidas: o casamento de sonho na Ericeira, local onde começou a sua história de amor no programa "Big Brother – A Revolução".

Entre muitas caras conhecidas que testemunharam a união do casal, destacou-se uma presença inesperada e emocionante: o homem que dá voz ao "Big Brother". O mítico "Soberano" deixou uma mensagem especial aos noivos, repleta de carinho e conselhos sobre o amor e o respeito, que se tornaram num dos momentos mais inesquecíveis da cerimónia.

Veja, no vídeo em baixo, a mensagem na íntegra da "Voz".

 

 

O apresentador Zé Lopes, que esteve presente, partilhou no Instagram a emoção de rever a história que acompanhou desde o início: “Foi um programa de televisão que os juntou. Hoje, cinco anos (e dois filhos) depois, casam-se no mesmo lugar onde tudo começou, com Teresa Guilherme como testemunha e uma mensagem muito especial do Big.”

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Zé Lopes (@zelopesss)

 

Também Margarida Antunes divulgou parte da mensagem do "Soberano", que destacou a importância da cumplicidade diária e da solidez das relações: “Acima de tudo o resto, o que sinto hoje é uma enorme alegria por, de alguma maneira, estar presente neste que é um dia tão importante para os dois e para a família que já construíram.”

O casamento de Jéssica Antunes e Rui Pedro juntou romance, emoção e muitas memórias partilhadas, provando que o amor que nasceu na televisão continua a escrever capítulos felizes na vida real.

Veja, na galeria, as melhores imagens da boda de sonho de Jéssica Antunes e Rui Pedro.

