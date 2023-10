Catarina Esparteiro foi a segunda concorrente a abandonar a casa do Big Brother, sendo expulsa com 52% dos votos do público. Em contrapartida, Márcia Soares foi salva pelo público neste frente-a-frente, com apenas 48% de votos do público.

Durante a gala, tinham sido salvos da expulsão Zé Pedro Rocha e Iasmim Lira.