Alerta tensão! Catarina Miranda e Daniela Ventura entram num bate-boca: «Mas quais fãs? (...) Ninguém vota numa pessoa como tu»

Catarina Miranda e Daniela Venutra são protagonistas de mais um bate-boca. As concorrentes trocam palavras menos bonitas uma com a outra. Catarina Miranda está na cozinha e questiona David Maurício: «Porque é que me estavas a provocar quando eu estava a descansar? Isso para mim é 'ressabiamento' de vocês não receberem aviões». E, acrescenta: «Digam o que me quiserem dizer isso é 'ressabiamento'. Vocês não percebem que eu jogo limpo, por isso é que as pessoas lá foram me apoiam. Eu não sou como vocês».

Após estas palavras, Daniela Ventura ri-se e Catarina atira: «Achaste piada ou estás com inveja de não teres recebido um avião?». Daniela reage e atira: «Até chamaste aos meus fãs de burros...».

Catarina Miranda mostra-se indignada e questiona a colega: «Mas quais fãs? As pessoas que votam em ti são burras sim. Porque ninguém vota numa pessoa como tu. Tal como tu chamas muitas coisas às pessoas». Daniela defende-se e confessa: «Nunca chamei as pessoas que te apoiam de nada, nunca!» e pica a colega: «Menina problemática, menina insegura, menina muito muito má. Inveja tens tu de pessoas que recebem aviões. Ela fica chateada com tudo».

Veja o conflito, aqui: