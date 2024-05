Catarina Miranda sonha com Zaza: «Abraçou-me e disse-me que estava muito bem»! Saiba tudo

Na passada segunda-feira, dia 13 de maio, Catarina Miranda partilhou com Panelo que sonhou com Francisco Monteiro, o vencedor do Big Brother 2023. A concorrente revelou: «Sonhei que me tinhas dado uma consequência e que eu tive de ir ao quarto do líder. Mas o quarto do líder era meio diferente... Entrei, começaram a aparecer vídeos da semana e, de repente, saiu de dentro de uma porta o Monteiro».

Catarina Miranda prosseguiu e revelou que Francisco Monteiro a abraçou e disse «que estava muito bem, para continuar assim no jogo... Saí de lá e não podia dizer a ninguém. Cheguei lá fora e passou um avião. Tivemos de vir cá para dentro. O 'Big' reuniu todos e começámos a ver imagens».

O sonho continua, e Miranda explica: «Eu disse: Se vocês soubessem... Eu estive com o Monteiro e falei com ele. Entretanto, nas imagens, o Monteiro não aparecia. Só a parte que interessava, que era eu a ver as imagens».