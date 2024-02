Catarina Siqueira está de luto: «As saudades já gritam»

Catarina Siqueira, ex-concorrente do Big Brother Famosos, recorreu à conta de Instagram para revelar que está de luto. O cão da atriz, Aimar, 'partiu'. Numa partilha emotiva, Catarina Siqueira deixa uma homenagem ao amigo de quatro patas e faz um desabafo sentido.

A acompanhar uma foto do cão em bebé, a artista, que dá vida a Zezé em «Queridos Papás» escreve: "Vamos guardar-te assim pequenino para sempre dentro do nosso coração. Difícil ainda falar. Hoje permitimo-nos só a chorar. Dói pa caraças e as saudades já gritam. Aimar".

De recordar que em setembro de 2023, a atriz confirmou a separação de Marco Campos, com quem teve uma relação de 18 anos. «Desencantei-me sim. Eu vou amar o Marco para sempre, ele é o pai da minha filha, eu tenho pena de não ter tido mais filhos com ele, porque ele é o melhor pai do mundo e é o meu melhor amigo, eu não tenho dúvida disso», confessou a atriz, na altura.

A ex-concorrente do «Big Brother Famosos» garantiu que «não houve traições, não houve zangas, não houve nada disso».

Cerca de cinco meses depois, Catarina Siqueira oficializou o namoro com o neto de Ruy de Carvalho, Henrique de Carvalho, de 32 anos.

Na passada dia 23 de fevereiro, Catarina Siqueira e Henrique de Carvalho oficializaram a relação na «Gala de Estrelas», no Coliseu dos Recreios, em Lisboa.

«Estou muito feliz. Estamos muito bem, estamos muito felizes os dois, numa fase de muito foco no nosso trabalho, mas com os corações tranquilos e muito felizes», disse Catarina Siqueira à SELFIE, acrescentando que a filha, Luz, de 7 anos, «dá-se muito bem» com Henrique de Carvalho.