Hoje vamos conhecer os próximos finalistas do Big Brother 2024! Saiba o que esperar da gala desta noite

Hoje, domingo, dia 23 de junho, é noite de mais uma gala do Big Brother 2024. As emoções vão estar mais fortes do que nunca, porque vamos conhecer os próximos finalistas desta edição . Já escolheu os seus favoritos?

Como acontece todas as semanas nas galas de domingo, um concorrente vai abandonar o jogo. André Silva, Fábio Caçador e João Oliveira são os nomeados desta semana. Quem irá abandonar a casa na última semana? Já tem o seu palpite ? Descubra tudo logo à noite na TVI e TVIPLAYER.

A chegar à reta final desta edição do Big Brother, os concorrentes estão mais nervosos do que nunca! Ninguém quer abandonar a casa a uma semana da grande final.

Hoje os nomeados vão ser avaliados. Quem será que vai fazer essa avaliação? E quais os critérios? Na reta final, quem vai terminar a gala com um sorriso? Não pode mesmo perder a avaliação a que os concorrentes vão ser expostos na semifinal de hoje e a revelação dos próximos finalistas do Big Brother 2024!