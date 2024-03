Novidades no Big Brother - Desafio Final! Saiba o que vai acontecer no Especial com Claúdio Ramos

O Big Brother - Desafio Final está cada vez mais próximo do fim. Na corrida ao grande prémio está Vina Ribeiro, Bruno Savate, Bárbara Parada, Ana Barbosa, André Lopes e Érica Silva. Hélder Teixeira foi o concorrente expulso no dia de ontem, numa expulsão extra.

Os votos do público foram claros. Hélder Teixeira foi o concorrente menos votado, abandonando a casa mais vigiada do país, com apenas 16% das votações. Relembre aqui o momento da expulsão do ex-participante.

Após a expulsão de Hélder Teixeira, Cláudio Ramos fez uma revelação aos restantes concorrentes. O apresentador afirmou: «Vamos zerar e amanhã é dia de nomeações. Vamos conversar todos e vamos nomear». O dia chegou. Por isso, hoje, dia 8 de março, é dia de nomeações.

Recorde-se ainda de que a próxima gala não será no domingo, devido às eleições legislativas que terão lugar nessa noite. A expulsão ficou adiada para o dia seguinte, segunda feira, dia 11 de março.