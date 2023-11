Diário especial: Uma salvação, um jogador da semana e imagens inéditas da aproximação entre Monteiro e Márcia

Cristina Ferreira apresentou mais um Diário especial do Big Brother, esta terça-feira, dia 14 de novembro. O programa contou com uma salvação, a eleição do jogador da semana, mas também com imagens inéditas dos concorrentes.

Hugo Andrade foi salvo com 41% dos votos. A casa ficou incrédula com a notícia. «Tenho aqui pessoas ao meu lado pessoas que também mereciam ser salvas em primeiro lugar porque o pessoal aqui entrega-se e deixa-se levar por tudo e toda a gente aqui tem muito valor. Fico muito feliz por ter tido esta validação. Fico muito grato a toda a gente que perdeu o seu tempo a ligar para mim», afirmou o concorrente, que ficou em lágrimas com a salvação.

Francisco Monteiro, Márcia Soares, Francisco Vale e Joana Sobral foram escolhidos como os melhores jogadores da semana. Francisco Monteiro arrecadou o prémio dos 2.500 euros ao vencer a prova.

No Diário especial foram ainda mostradas imagens da aproximação entre Francisco Monteiro e Márcia Soares e dos momentos que os dois protagonizaram no quarto durante a noite, em que se despedem com alguns gestos de carinho.

Foram ainda mostradas imagens da discussão acesa entre Jéssica Galhofas e Joana Sobral.