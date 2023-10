Curva da Vida! Francisco Monteiro recorda fase conturbada: «Tinha os meses contados». Conheça a história

Curva da Vida: Francisco Monteiro sobre relação com família: «Senti-me a ovelha negra»

Francisco Monteiro, um dos concorrentes mais mediático deste o início da edição, partilhou os melhores e piores momentos da sua vida na Curva da Vida. O concorrente recordou a infância como tendo sido «feliz» e passada a jogar ténis e assistir o «Rei Leão», filme que lhe rendeu até hoje a alcunha «Zaza».

Uma infância e juventude passadas a jogar ténis acabaram aos 15 devido à sua personalidade efervescente: «Acabo por ser conhecido pelo meu temperamento». Mesmo entre a família, Francisco afirma ser conhecido como «a ovelha negra».

Foi a meio de um relacionamento amoroso que aparentava correr bem, que o concorrente deu por si numa profunda depressão: «Acabei por me desleixar, por engordar muito, aí era completamente disforme». Tudo isto viria a resultar no fim da relação, nos piores dos termos.

Mais tarde, seria no papel que Francisco viria a encontrar a sua nova paixão e vida profissional. Uma oportunidade no Dubai acabou por ser positiva a todos os níveis, chegando inclusive a perder 30 quilos em 3 meses. No entanto, na Suécia não teria a mesma sorte.

O concorrente recorda a Suécia como um país escuro e frio, com pessoas igualmente frias e recorda saber «que tinha os meses contados». Chegou ainda a passar três noites detido: «Senti-me muito injustiçado… numa situação de que não tive culpa nenhuma, acabo fechado numa cela quando devia ter sido o contrário. Fui eu o agredido».