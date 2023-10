Curva da Vida! Joana recorda fase de angústia: «Fui ao hospital umas 2 ou 3 vezes com hiperventilações»

Joana Sobral partilha Curva da Vida: «Não conseguia dormir sozinha, tinha medo do abandono»

Joana Sobral partilhou a sua intensa Curva da vida marcada por ataques de ansiedade e por um transtorno obsessivo compulsivo. A concorrente não aguentou as lágrimas por diversas vezes.

A concorrente revela que os ataques de ansiedade começaram cedo, logo aos oito anos. «Não conseguia dormir sozinha, tinha medo do abandono (…) Foi mais ao menos aos 8 anos que surgiu o primeiro ataque de ansiedade, foi das primeiras vezes que fui dormir sozinha, acordo a meio da noite com um ataque de pânico…», revela Joana, que não conseguia perceber o que sentia. «Não era compreendido, nem falado e eu não tinha um nome para isto».

«Era um aperto constante, não sabia de onde aquilo vinha», diz.

Mais tarde, Joana viveu um momento de grande dor quando descobriu que a mãe tinha cancro: «Foi dos piores momentos da minha vida. A minha família lidou com isto de uma maneira tão intensa, nos rezávamos muito… não consigo rezar deste aí».

A mãe da concorrente ficou bem e «o medo de dormir sozinha foi se perdendo». Contudo, Joana viria a ter de lidar também com um transtorno obsessivo compulsivo: «Tinha de ter as almofadas no mesmo sítio, lavava os dentes da mesma maneira…», conta.

Além disso, Joana diz que viveu uma relação toxica. O fim aconteceu ao ouvir uma Curva da Vida de um Big Brother, quando percebeu o que vivia ao ouvir o relato de uma ex-concorrente. O fim do namoro «não foi muito bem aceite». «Fui ao hospital várias vezes com hiperventilações», revela, em lágrimas.