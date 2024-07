Daniela Ventura abre o coração e fala sobre ausência do pai: «Não quis saber de mim, estive 10 anos sem ele»

Na passada quarta-feira, dia 31 de julho, Daniela Ventura marcou presença no programa ‘Dois às 10’. Nesta conversa com Cláudio Ramos, a segunda classificada do Big Brother 2024 falou da sua participação no reality show da TVI e abriu o coração e partilhou como é a sua relação com o pai.

Cláudio Ramos inicia o tema questionando: «O teu pai esteve sempre em todas as galas do Big Brother, grande parte das galas e um dia ia quase dizer que o teu pai estava lá, percebi a determinado momento durante a semana na tua casa que o teu pai não existe. Como é que seria se eu tivesse dito Daniela tem o seu pai na plateia? ».

À qual, Daniela Ventura responde: «Boa tarde. Eu acho que eu não ia conseguir ignorar, ia-me questionar do porquê de ele estar lá. Eu acho que o meu pai quer o meu perdão mas eu vou-te dizer uma coisa quando nós estamos sempre a perdoar o mesmo e sabemos que a pessoa nos vai fazer alguma coisa então nós somos masoquistas».

A segunda classificada acaba por revelar:

«O meu pai não quis saber de mim, porque estive 10 anos sem ele. Eu só conheci o meu pai após a morte da minha mãe o que foi um choque muito grande e o meu pai nem sequer me conseguiu dizer que era meu pai. O facto de aquela pessoa não ser presente na tua vida não ter importância, condiciona muita coisa e a partir do momento que começa a haver um estilo de abuso, de toxicidade que te põem em psicólogos e terapia, tu tens de escolher afastar. As pessoas têm de entender que pai não é quem te traz, é quem cria e infelizmente o meu pai não soube ser um pai e eu sinto muito por isso».