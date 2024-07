Daniela Ventura mostra-se incomodada: «Há muito preconceito em Portugal»

Na passada quarta-feira, dia 31 de julho, Daniela Ventura marcou presença no programa ‘Dois às 10’. Nesta conversa com Cláudio Ramos, a segunda classificada do Big Brother 2024 falou da sua participação no reality show da TVI.

A conversa começou com a pergunta do apresentador: «Em algum momento do jogo te convenceste que ias ser a grande vencedora?». Daniela afirmou:

«Sim, houve uma altura em que estava muito ciente e muito confiante do jogo que estava a fazer lá dentro e tinha essa noção que seria a mais justa vencedora do programa, e achava mesmo que ia vencer, mas mais para o fim houve certas coisas que aconteceram que eu depois comecei a ver: ‘acho que não vai ser’».

Cláudio Ramos perguntou: «A partir de que momento é que tu percebeste que isto aqui pode estar a virar?» e Daniela Ventura explicou:

«Foi as últimas duas semanas e isto partiu muito também por a impressão que eu tinha de pessoas que saíram que, se calhar, não gostavam tanto de mim, juntarem-se, sei que houve teams muito fortes do lado de fora, e também tenho que dar à Inês, que também houve muitas coisas em que era inteligente, o facto de que chegou a meio e que pessoas como ela nunca ganharam o programa e isto é tudo uma psicologia que também mexe muito com as pessoas. E também tinha a noção que era muito odiada».

O apresentador curioso perguntou: «Achas que a Inês foi uma justa vencedora?». A ex-concorrente, sem hesitar respondeu:

«Não! Eu disse logo, mal tive a entrevista com o Zé Lopes que me perguntou se eu tinha um sentimento agridoce e eu disse logo que para mim estava mesmo ácido. Eu tenho de dizer, para mim, claramente que podia ser justo quase a qualquer outro concorrente, mas em relação a mim não. Acho que não havia melhor nem mais justo vencedor do que eu, mas isso eu sei e ela também sabe que eu seria uma justa vencedora».

De seguida, Daniela Ventura confessou não ter sentido frustração por não ter ocupado o 1º lugar no pódio:

«Sinceramente não. Acho que fiquei mais triste porque metade do dinheiro tinha um intuito e eu acho que fiquei mais triste por isso. Sinto que falhei o propósito daquilo. Pensei que podia ter dado mais, mas depois eu dei tudo. Simplesmente não importa quanto eu desse, aquilo para mim ia-me ser tirado de qualquer forma. Então eu simplesmente aceitei isso e realmente nunca mais pensei sobre isso».

O apresentador questiona a ex-concorrente:

«Acha que a sua relação com David Maurício prejudicou o resultado final no jogo?», à qual Daniela garante: «Houve coisas muito específicas pelas quais eu acho que não venci, eu tinha um ódio que não tinha só a ver com o David, vamos ser honestos, há muito preconceito em Portugal, há muita coisa aqui a acontecer, há muita coisa envolvente, e se calhar não ficava bem para muita gente ser uma muçulmana a ganhar um programa do Big Brother».