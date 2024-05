Confrontados por Cláudio Ramos, Daniela Ventura e David Maurício esclarecem polémica das discussões combinadas

Na Emissão Especial do Big Brother, Cláudio Ramos confronta concorrentes com imagens inéditas das últimas horas! João Oliveira garante que já ouviu David Maurício dizer que combinou discussões com Daniela Ventura. O apresentador procura esclarecer tudo e confronta os concorrentes!

Cláudio Ramos questiona David Maurício: «Combinou discussões com a Daniela?». À qual o concorrente responde: «Discussões não, foi uma discussão. Não foi combinado, a Daniela fez uma jogada que me envolveu a meio e eu soube o que se tinha passado. Foi durante um dia, a situação do direto».

Daniela Ventura defende o amigo e acrescenta: «há coisas que o João não vê, claramente ele vai ter a posição dele porque não as vê, mas eu referi-te a ti que foi alguma coisa combinada foi para comigo e utilizei o David para isso. O jogo que eu fiz foi para o David e não com o David e resultou e está tudo certo, falei com quem tinha de falar».

