Débora Neves e Vina vivem momento de tensão: «Chamaste-me mentirosa?»

No Big Brother – Desafio Final, Débora Neves responde à pergunta de Savate:" Imagina que o Hélder saía, quem era o teu apoio aqui dentro?", dizendo: "Eu dou-me com toda a gente e socializo com toda a gente. Não me preocupo com isso, porque todos os dias é um dia diferente e todos os dias tenho, aqui, pessoas em quem me posso apoiar. Eu posso estar a gostar de o conhecer, mas o meu jogo não passa pelo Hélder. 15 dias aqui ele não existia e estava tudo bem".

Noélia intervém e dá conselho a Débora Neves: "Sabes quem é a pessoa em que tu te podes apoiar mais aqui dentro? É em ti mesma, só tu é que podes controlar as tuas atitudes".

No meio da conversa, Débora Neves chama Vina Ribeiro de mentirosa. E Vina reage. Ora veja: