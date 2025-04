As mulheres da casa ouvem todos os comentários tecidos sobre os seus corpos, e as reações são surpreendentes

Tudo de boca aberta! Concorrentes assistem a almoço do líder e reagem a comentários sobre as mulheres da casa

Uma conversa a quatro tornou-se pública e gerou grande polémica no Big Brother.

Hoje, no «Especial» conduzido por Cláudio Ramos, assistimos ao momento em que as concorrentes que são visadas na conversa ouviram na íntegra os comentários tecidos sobre elas mesmas.

Alguns dos comentários mais fortes que chamaram à atenção por parte dos concorrentes, apelam precisamente ao corpo e ao físico de algumas das mulheres da casa. Nuno Brito lança o mote da controvérsia: "Quem é que vos surpreendeu mais quando vocês viram as meninas na piscina só de biquíni?" ou "Quem é que tu não estavas à espera e ficaste...?". Tiago revela ter "gostado muito" do corpo da Carina pelas "curvinhas", mas não foi a única contemplada. Érica também foi mencionada pelo seu corpo.

Já Diniz mostra-se "encantado" com o corpo de Carolina, e Nuno não deixa passar em branco um comentário sobre o físico de Solange.

As concorrentes ouvem todo este momento na íntegra, no «Especial», e não deixam de reagir.

Veja, no vídeo em baixo, os comentários dos concorrentes na íntegra.

Cláudio Ramos questiona as concorrentes que são as mais faladas na conversa polémica, e estas reagem ao que ouviram. Nuno Brito fala do "desconforto" que foi gerado entre as pessoas. Carolina, Sara e Érica também comentam o sucedido.

Veja, no vídeo em baixo, todas as reações das concorrentes.

Mas antes disto, as concorrentes já tinham ouvido alguns comentários dos rapazes, precisamente no momento em que o almoço entre os quatro rapazes decorria. Sem o líder e os seus aliados saberem, as suas palavras foram transmitidas para a sala, deixando os restantes concorrentes em choque. Nuno Brito, o líder desta semana, quis saber a opinião dos seus aliados (Dinis Almeida, Manuel Rodrigues e Tiago Rodrigues) sobre quem consideraram mais atraente quando viram as mulheres da casa de biquíni pela primeira vez, e o tema rapidamente tomou um rumo desconfortável para quem assistia na sala.

Na sala, os concorrentes que assistiam à conversa não esconderam as reações e o espanto ao ouvirem os comentários que foram tecidos, precisamente ao nível do físico e dos corpos de determinadas concorrentes, como Érica, Carina, Carolina, Sara e Solange. Bocas abertas, expressões de surpresa e um ambiente pesado marcaram o momento.