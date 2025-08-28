O passado que poucos conhecem: este D’ZRT esteve no Big Brother e apaixonou-se na casa

Um dos membros dos D'zrt foi concorrente do Big Brother. Falamos de Edmundo Vieira. O cantor entrou no reality show da TVI em 2013 e até chegou a viver um romance dentro da casa.

Edmundo Vieira foi concorrente do Big Brother VIP, edição onde também entraram rostos bem conhecidos como Flávio Furtado, Francisco Macau, Marta Melro, Kelly Baron e Pedro Guedes, que se sagrou vencedor da mesma.

Na casa, Edmundo Vieira viveu um romance com Raquel Henriques. A concorrente abandonou a casa primeiro e surpreendeu o então companheiro com uma visita especial vinda dos céus: Raquel entrou na casa através de uma grua para dar um beijo apaixonado ao cantor.

Ainda se lembra de ver o artista na casa mais vigiada do país? Percorra a nossa galeria e veja tudo!

Recorde-se que Edmundo Vieira ficou conhecido pela sua participação na série juvenil Morangos com Açúcar, que deu origem à boyband D'zrt, composta por Edmundo Vieira, Angélico Vieira, Paulo Vintém e Vitor Fonseca, mais conhecido por Cifrão. A banda desfez-se quando, em 2011, Angélico perdeu a vida num fatídico acidente de viação, mas em 2023 os três membros do grupo decidiram reunir-se e dar vários concertos pelo país, tendo tido sempre sala cheia.

Além disso, Edmundo Vieira também participou no programa A Tua Cara Não Me é Estranha, onde fez dupla com Daniela Pimenta, ex-concorrente da Casa dos Segredos 2.