Érica Silva e André Lopes: O novo casal da casa do Big Brother – Desafio Final?: «É um presente na minha vida»

No Especial do Big Brother – Desafio Final, Érica Silva fala do romance com André Lopes. A concorrente assume que está a gostar da relação que está a construir com o colega: "Estou a gostar de conhecer o André e acho que é mútuo. Estamos a gostar, mas eu falo por mim!".

Cláudio Ramos quis saber se o coração da concorrente está ocupado 'cá fora', à qual Érica responde: "Eu não devo nada a ninguém. Se eu devesse não teria certas atitudes, seria uma pessoa totalmente diferente. Não dava tanta abertura para brincar. Poderia vir para um reality show, sim, mas vinha com outro registo".

No decorrer da conversa, Cláudio Ramos pergunta à concorrente: "Está disposta a abrir o seu coração?". Érica sem rodeios responde: "O meu coração não está fechado, já esteve se calhar nesta pausa dos Reality Shows, mas o meu coração não está fechado! Não tenho de ter medo do amor.

No final, o apresentador deixa um conselho: "Seja o que a Érica quer ser agora! Não o que as pessoas querem que seja!". Veja a resposta da concorrente:

Às 03h20 da manhã, no Big Brother – Desafio Final, Érica Silva vai ter com André Lopes que já está deitado na cama, e mete-se ao lado do colega debaixo do edredão. Os concorrentes dormem juntos e trocam miminhos antes de adormecerem. Será que estamos a assistir ao início de um novo casal na casa? Tire as suas próprias conclusões através das imagens que testemunham uma noite romântica entre os dois: