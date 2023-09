O público decidiu: Rodrigo Escórcio foi o concorrente escolhido para abandonar a casa do Big Brother na gala deste domingo, 17 de setembro, apenas uma semana depois da sua entrada na casa.

O concorrente foi expulso com 53% de votos. Dos outros nomeados, André Lopes, Márcia Soares e Zé Pedro Rocha foram os primeiros salvos da noite e, no último frente-a-frente, Vina Ribeiro ficou salva com 47% de votação.

Veja em cima o vídeo do momento da expulsão de Rodrigo Escórcio!