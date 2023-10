Após atitude inaceitável, Francisco Monteiro é advertido pelo Big Brother! Saiba o que aconteceu

Francisco Monteiro vira as costas a André Lopes: «Partia-te os dentes todos»

Esta tarde, o Big Brother conversou com os concorrentes sobre os limites que não podem ser transcendidos no jogo. O anfitrião dirigiu-se a Francisco Monteiro e, tomando como exemplo a atitude que o concorrente teve com André Lopes, acabou por advertir o restante grupo.

«Já me está a deixar completamente virado do avesso», «É um dissimulado», «És um hipócrita», «Tira-me esse sorrisinho da cara» e «Partia-te os dentes todos», são exemplos da linguagem menos própria usada por Francisco Monteiro com André Lopes e que levou à advertência do Big Brother.

«O tipo de linguagem utilizada é forte e não é o mais apropriado dentro da minha casa», começou por alertar o anfitrião da casa. «Devem pensar nos vossos atos, nas consequências que os mesmos podem ter. (…) Devem todos tratar-se com respeito, mesmo quando não concordam uns com os outros», acrescentou.

Francisco Monteiro, após as palavras do Big Brother, acabou por pedir desculpa a André Lopes e prometeu melhorar a sua atitude na casa.