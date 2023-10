Francisco Monteiro e Márcia vão ser indiferentes? Logo pela manhã, Zaza garante: «Ela incomoda-me»

Francisco Monteiro fala baixinho com Iasmim sobre Márcia! Veja a conversa

Francisco Monteiro começou o dia de hoje, 20 de outubro, a falar sobre Márcia Soares. Depois de terem garantido que, a partir de agora, iam ser indiferentes um para o outro, Francisco Monteiro acabou por desabafar com Iasmim Lira acerca da sua relação com Márcia.

Num tom baixinho, logo pela manhã, Francisco Monteiro partilhou com Iasmim o que pensava acerca do que tinha acontecido com Márcia: «Ela tem saídas muito estranhas», começou por dizer acerca da concorrente.

«A única coisa que pode acontecer entre nós é: ‘chega-me isto, chega-me aquilo’», acrescentou Francisco Monteiro, deixando claro que apenas irá agir com cordialidade com Márcia.

«De repente ela manda-me um estoiro e estraga-me o dia», desabafa Francisco Monteiro sobre a relação com Márcia, acabado por afirmar: «Eu não quero isto para mim». «Eu não espero nada dela. Ela é uma pessoa qualquer para mim», acrescentou, mostrando-se indiferente em relação à colega.

A conversa continuou entre Francisco Monteiro e Iasmim Lira e o concorrente admitiu: «Eu não mereço isto para mim. Eu mereço muito mais». Com isto, o concorrente mostra-se decidido a afastar-me definitivamente de Márcia.