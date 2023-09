Francisco Vale e Jéssica confessam, pela primeira vez, sentimentos um pelo outro! Veja tudo

Francisco Vale e Jéssica Galhofas estão mais próximos do que nunca. Na passada madrugada do dia 13 de setembro, os dois concorrentes estiveram à conversa na sala enquanto os colegas já estavam deitados no quarto. Os dois conversaram sobre os motivos que poderão ter levado os outros concorrentes a associá-los como um casal e ambos acabaram por admitir que, na verdade, há uma ligação muito especial entre os dois.

Os concorrentes falam sobre as picardias que têm tido e admitem que são esses mesmos momentos que fortalecem a ligação que têm tido um com o outro. Francisco Vale admite que mesmo quando «pica» Jéssica, não o faz com maldade e «é como se tivesse a dizer: ‘Olha eu gosto de ti’». Jéssica mostrou-se surpreendida com esta afirmação do colega: «Agora percebi plenamente», respondeu a concorrente.

Na manhã seguinte, em conversa com o grupo, Jéssica acabou por contar o que Francisco Vale lhe tinha dito durante a noite e frisou: «Ele claramente disse que gostava de mim». Em brincadeira, a concorrente disse que respondeu que não gostava dele, no entanto, acabou por admitir: «Se eu não gostasse, não brincava tanto…», revelando também ela ter algum sentimento de carinho pelo concorrente.