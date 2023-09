Francisco Vale esclarece com Jéssica os sentimentos que esta tem por si: «Não estás a sentir nada disso, certo?»

Concorrentes do anexo reagem à advertência do Big Brother. Veja aqui

Francisco Vale e Jéssica Galhofas receberam uma advertência por parte do Big Brother devido a vários comportamentos que têm tido na casa. advertência desta edição. Depois de várias situações em que usaram linguagem imprópria e depois do episódio em que Jéssica deu uma chapada a Francisco Vale, o Big Brother avisou os concorrentes sobre os limites pessoais que não devem ser ultrapassados.

Depois disto, Francisco Vale e Jéssica conversaram sobre a chamada de atenção do anfitrião e o concorrente mostrou-se triste com as imagens que viu suas: «Ouvir-me a falar foi terrível para mim, chocou-me a maneira como eu falo, porque eu não tenho noção que falo assim daquela maneira tão brutesca», confessou a Jéssica. Francisco Vale confessou que as suas atitudes não têm sido corretas, no entanto, reforçou que nunca agiu com maldade.

Durante a conversa, o concorrente falou do episódio que aconteceu durante o dia e que envolveu Dulce Pinto e decidiu esclarecer com Jéssica se esta sente-se desconfortável com o facto de este ser próximo de Dulce: «Não te incomoda minimamente ver-me falar com a Dulce?», questionou diretamente Jéssica. «Não me afeta em nada», respondeu a concorrente. Francisco Vale afirmou que as atitudes da colega não revelam isso, no entanto, os dois acabaram por esclarecer o que realmente cada um sente.

Veja os vídeos em cima!