Depois de uma semana de grandes confrontos e discussão, a noite de hoje promete. O que esperar da gala

Está a chegar mais uma gala do Big Brother e esta promete ser muitas surpresas, emoções e discórdias!

Apesar de só logo à noite serem reveladas todas as surpresas, já podemos desvendar sobre o que se pode esperar hoje. No Instagram oficial do Big Brother têm sido partilhadas algumas pistas.

Hoje os concorrentes vão tirar tudo a limpo. Hoje a prova do líder não dependerá só da sorte, mas também da estratégia. Além disso, vai ser uma gala de poderes. Depois de uma semana explosiva, os nervos vão estar à flor da pele. Nada vai ficar por dizer.

Curioso? Não perca a gala do Big Brother, esta noite em direto na TVI.