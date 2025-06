Noite explosiva: Todos os pormenores da gala que promete grandes reviravoltas

O Big Brother 2025 está mesmo na reta final e a gala deste domingo, 22 de junho, promete emoções explosivas!

Carina Frias, Carolina Braga e Luís Gonçalves estão nomeados e em risco de expulsão. Um deles fica fora da competição pelo cheque chorudo de 100 mil euros, mas ninguém está a salvo! A verdade é que Diogo Bordin é o único concorrente que já está na Final do Big Brother 2025, marcada para o próximo fim de semana, uma vez que ganhou o Passaporte para a final. Nesta gala, tudo pode acontecer. Hoje antes de sabermos quem são os finalistas, conhecemos o excluído! Quem é que os concorrentes não querem ver na final?

O último líder da casa

Os concorrentes preparam-se para entrar na última semana do reality show... mas há uma novidade: vai haver líder da semana na mesma e a prova do líder promete ser a mais desafiante de todas!

Perguntas mordazes dos fãs do Big Brother

Nesta noite de domingo, concorrentes vão ser confrontados com perguntas do exterior! Conheça as respostas na gala desta noite. Será que a casa vai voltar a incendiar-se?