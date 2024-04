Surpresa! Este fim de semana há duas galas de Big Brother com direito a expulsão! Saiba tudo

Quem é o concorrente mais perspicaz? Veja as respostas

Este domingo, dia 7 de abril, vai haver gala habitual do Big Brother, mas sábado, dia 6 de abril, será também uma gala especial, com direito a expulsão!

Foi através do Instagram do Big Brother que foi revelado a notícia bombástica: «Neste sábado, temos uma gala especial, com expulsão! Acompanhe a gala e descubra quem é o próximo concorrente a abandonar o jogo», pode ler-se na descrição da imagem.

Recorde-se que, depois das salvações de Catarina Miranda e Sérgio Duarte, estão em risco de abandonar a casa André Silva, Catarina Ribeiro, Daniela Ventura e Jacques Costa.