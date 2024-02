Hélder Teixeira faz confidência íntima que envolve Débora Neves

No Big Brother - Desafio Final, Hélder Teixeira está submetido a várias perguntas dos colegas. Os concorrentes aproveitam este momento para matarem a curiosidade sobre como vai o coração de Hélder.

Bárbara Parada afirma "na minha opinião traição não é só quando existe um beijo" e pergunta: "achas que é possível tu e a Débora beijarem-se na boca? À qual Hélder responde negativamente. E afirma: "Se tivesse de haver um beijo aconteceria se não tivesse outra pessoa lá fora. Não te vou mentir desejo tenho, já pensei, mas tenho mesmo de me controlar. Não imaginas o esforço que eu estou a fazer".

Hélder Teixeira é questionado: "Se pudesses voltar atrás tinhas outra abordagem com a Débora no início?". "Exatamente igual" foi a resposta do concorrente. "Se eu não tivesse ninguém lá fora, dava não só uma trinca, dava todas as trincas necessárias. Neste caso não posso dar, é respeito! Mas vontade tenho, não minto".

Veja o vídeo e saiba quais foram as respostas de Hélder às perguntas: "Hélder estás apaixonado?", "Gostarias de ter entrado aqui sem teres ninguém lá fora?".