Hugo perde a paciência com Jéssica e avisa a concorrente: «Sou jogador! (…) Aguenta-te!»

Na passada segunda-feira, dia 16 de outubro, durante o jantar, Jéssica Galhofas comentou com Hugo Andrade: «Falam de frontalidade e que dizem as coisas na cara e quando é para dizer, não dizem. (…) Gostam da frontalidade de uma pessoa, mas não são frontais».

Ao ouvir o comentário da colega, Hugo perdeu a paciência e respondeu: «Desculpa não ter sido frontal contigo! (…) Não me apeteceu! Estou no meio direito! A pessoa não tem de ser sempre frontais como tu e tu não podes exigir isso às pessoas!». Jéssica respondeu: «Vindo de ti já estou habituada. (…) Só falas no confessionário», mostrando-se implacável com o colega.

Hugo e Jéssica entraram em confronto e o concorrente mostrou-se revoltado com as acusações da colega: «Falo com quem eu quiser e como eu quiser! (…) Sou jogador! (…) Aguenta-te!».

Os dois exaltaram-se e o ambiente na casa acabou por ficar tenso depois da discussão.