De amigas a inimigas? Depois de «facada», Iasmin vira costas a Catarina? Saiba tudo

Iasmin Lira conversou com Francisco Monteiro sobre as suas inimizades na casa. «Há várias pessoas aqui que eu não gosto», começou por dizer.

«A Soraia é super reativa comigo», começou por enumerar, falando da colega com quem mostra ter algum tipo de desavença. Durante a conversa, acabou por falar de Catarina Esparteiro, com quem sempre mostrou ter uma boa relação. «É uma pessoa de quem eu gosto imenso», disse. Apesar disso, mostra-se desiludida com a atitude que a colega teve recentemente e afirmou: «Ela me deixou super mal porque eu não estava à espera dessa reação dela». Iasmin acrescentou que tentou conversar com Catarina, no entanto, esta negou-se a fazê-lo.

Depois desta situação, Iasmin afirma: «Eu também não vou forçar mais», revelando que a relação entre as duas ficou fragilizada.