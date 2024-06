As perguntas que todos querem saber! Inês Morais responde sem papas na língua: «Já foram ditas tantas coisas que impossibilita uma amizade entre nós»

Inês Morais é a líder da casa mais vigiada do país. Como tal, teve o privilégio de interagir com os seguidores do Instagram oficial do Big Brother. A concorrente respondeu a algumas perguntas feitas pelos fãs do programa.

Com quem é que te identificas mais na casa?

«Com a Daniela Ventura. Para o bem ou para o mal temos feitios parecidos»

Como é a tua relação com a Daniela?

«Já foram ditas tantas coisas de ambas as partes que impossibilita uma amizade entre nós as duas. É normal que nesta fase do jogo haja uma aproximação, porque somos as duas únicas raparigas aqui em casa e já criámos e partilhámos muitas histórias e momentos que faz com que exista uma maior empatia entre as duas»

Se pudesses escolher quem expulsarias?

«O Fábio, acho que de todos foi o que se revelou mais tarde no jogo e não foi da melhor maneira, a meu ver»

O que é que te pode levar a vencer este programa?

«Sempre demonstrei ser exatamente a pessoa que sou, sem medos, sempre disse tudo o que queria, fui muito livre, sem medo de qualquer coisa aqui dentro e espero que isso seja o suficiente»

Veja o vídeo, aqui: